Thomas Edig wird neuer Personal-Geschäftsführer bei VW Sachsen

Ein Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen setzt im Rahmen eines Presserundgangs in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden das VW-Logo in die Front eines VW ID.3 ein. (Archivfoto)

Thomas Edig, Personalvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover, wechselt nach Sachsen. Ab 1. September werde er den Bereich Personal und Organisation der Volkswagen Sachsen GmbH verantworten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dazu gehören die E-Auto-Fabrik in Zwickau, das Chemnitzer Motorenwerk und die Gläserne Manufaktur in Dresden mit rund 10.000 Beschäftigten.

Edig löst Dirk Coers als Geschäftsführer ab, der nach mehr als 30 Jahren bei Volkswagen in den Ruhestand geht. „Mit seiner Erfahrung wird er der Transformation des Unternehmens und unserer Belegschaft in Sachsen wichtige neue Impulse geben“, sagte Christian Vollmer, Aufsichtsratschef von Volkswagen Sachsen.

Thomas Edig übernimmt ab dem 1. September die Geschäftsführung Personal & Organisation bei Volkswagen Sachsen. Foto: Tanja Pennekamp / Volkwagen

Thomas Edig startete Karriere bei Alcatel

Edig ist seit 2015 Personalvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Zuvor war der Diplom-Betriebswirt seit 2007 als Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Porsche AG beschäftigt und gehörte darüber hinaus von Juli 2009 bis Februar 2012 dem Vorstand der Porsche Automobil Holding SE an.

Seine berufliche Laufbahn hatte Edig bei der Alcatel SEL in Stuttgart begonnen. Dort war er nach verschiedenen internationalen Führungsfunktionen seit 1998 Mitglied des Vorstandes und Arbeitsdirektor.

Dirk Coers war mehr als 30 Jahre bei VW

Sein Vorgänger bei VW Sachsen, Dirk Coers, kam 1991 zum Volkswagen-Konzern. Zwischen 1995 und 1998 verantwortete er als Bereichsleiter die Personalplanung des Konzerns.

Nach Stationen bei der Volkswagen-Tochter Autovision und der Wolfsburg AG wurde Coers am 1. August 2009 stellvertretender Markenvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und später Mitglied der Geschäftsleitung der VW Nutzfahrzeuge. Er war seit dem 1. September 2012 Personal-Geschäftsführer von VW Sachsen.

Dirk Coers scheidet zum 31. August nach mehr als 30 Jahren bei Volkswagen aus. Er war seit dem 1. September 2012 für die Geschäftsführung Personal und Organisation bei VW Sachsen verantwortlich. Foto: Volkswagen

Ehemaliger Wolfsburger Werkleiter Stefan Loth ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei VW Sachsen

Die Geschäftsführung von Volkswagen Sachsen wird ab dem 1. September neben Edig aus dem Vorsitzenden Stefan Loth (Technik und Logistik) sowie Karen Kutzner (Finanz und Controlling) bestehen.

