Warnstreik Beschäftigte streiken bei Ikea in Braunschweig

Die Gewerkschaft Verdi kündigt im Tarifkonflikt im Einzelhandel Warnstreiks bei Ikea und H&M in Braunschweig an. (Symbolfoto)

Braunschweig. Die Gewerkschaft Verdi will so den Druck in den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel erhöhen. Die 3. Verhandlungsrunde war ohne Ergebnis geblieben.