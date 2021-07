Nach Stau im Suez-Kanal: "Ever Given" läuft in Rotterdam ein

Nach Stau im Suez-Kanal: "Ever Given" läuft in Rotterdam ein Nach Stau im Suez-Kanal: "Ever Given" läuft in Rotterdam ein Do, 29.07.2021, 11.27 Uhr Im März hatte die "Ever Given" tagelang den Suezkanal blockiert und für weltweite Liefer-Engpässe gesorgt, jetzt ist der Mega-Frachter im Hafen von Rotterdam eingelaufen. Hier soll die Ladung gelöscht werden.

