Bahn: Streiks drohen - Was Zugreisende nun wissen müssen

Berlin. Für Bahnreisende könnten die kommenden Wochen strapaziös werden: Es drohen Streiks. Warum das so ist und wann es so weit sein könnte.

Bahnreisende und Pendler müssen ab dieser Woche mit Streiks der Lokführer rechnen. An diesem Montag endet die Urabstimmung über den Arbeitskampf, am Dienstag will der Chef der Lokführergewerkschaft GDL das Ergebnis über mögliche Streiks bei der Deutschen Bahn bekannt geben.

Eine ausreichende Mehrheit der Mitglieder gilt als gesichert. Anschließen könnte es schnell zu Behinderungen im Schienenverkehr, zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen. Denn es reichen wenige stillgelegte Züge an strategisch wichtigen Punkten, um den Fahrplan großflächig durcheinander zu bringen.

Bahn kritisiert Streik-Pläne der Gewerkschaft

Die Arbeitgeber haben kein Verständnis für das Vorgehen. „Es gibt null Notwendigkeit für einen Streik“, sagt Personal-Vorstand Martin Seiler und fordert die GDL zu einer Lösung es Konflikts auf dem Verhandlungsweg auf.

Doch die Gewerkschaft sieht keinen Einigungswillen aufseiten der Arbeitgeber und wirft Seiler anhaltendes „Tricksen und Täuschen“ vor. Die Bahn wolle eine kritische Gewerkschaft mundtot machen.

Das Problem ist nicht der Lohn

Die Lage ist so verfahren wie schon lange nicht mehr. Es geht zwar vordergründig nur um eine Lohnrunde. Die GDL fordert 3,2 Prozent höhere Entgelte und einen Corona-Bonus von 600 Euro für seine Mitglieder.

Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent, will dafür aber eine lange Laufzeit von 40 Monaten für den Tarifvertrag durchsetzen und auch keinen Bonus zahlen. Dazu geht es um Regelungen für die Altersvorsorge oder Jobtickets und Beschäftigungszusagen.

Die Spielräume der Bahn sind angesichts der finanziellen Lage des Konzerns gering. Corona hat 2020 und auch in diesem Jahr für Milliardenverluste verursacht. Das Unternehmen hat im Gegenzug für Staatshilfen massive Einsparungen zugesagt, die unter anderem von den Beschäftigten geschultert werden sollen. Lesen Sie hier: Zugreisen: Stabiles Surfen und Telefonieren dauert noch

Machtkampf zwischen den Gewerkschaften

Im Hintergrund schwelen zwei weitere fundamentale Konflikte, die Kompromisse erschweren. Die GDL befürchtet den Verlust ihrer Verhandlungsmacht. Weil bei der Bahn seit Jahresbeginn das Tarifeinheitsgesetz (TEG) angewendet wird.

Es besagt, dass in jedem Betrieb nur der Tarifvertrag der größten Gewerkschaft gilt. Das ist bei den rund 300 Betrieben der Bahn in der Regel der Vertrag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). In gut 70 Betrieben sind beide Organisationen vertreten. Nur in 16 davon hat die Bahn die GDL als führend bestimmt.

GDL hatten EVG den Kampf um die Vorherrschaft angesagt

Wie die Machtverhältnisse tatsächlich sind, ist nicht bekannt, weil die Mitgliederzahlen nicht offengelegt werden müssen. Ein Vertrag, der die Koexistenz zweier Tarifverträge regelt, ist Ende letzten Jahres ausgelaufen. Die GDL sieht sich an den Rand gedrängt.

Das Tischtuch zwischen den beiden Gewerkschaften ist schon lange zerschnitten. Das ist der dritte Konflikt, der diese Tarifrunde überschattet. Im vergangenen Herbst hat die GDL der EVG offen den Kampf um die Vorherrschaft bei der Bahn angesagt. Lesen Sie hier: Mehr Fahrten, neue Strecken: Flixtrain macht Bahn Konkurrenz

Bahnkunden müssen sich auf lange Streiks einstellen

Konkret will sie nicht mehr nur Lokführer und Zugbegleiter vertreten, wie es bisher der Fall ist. Sie will der EVG auch in den Instandhaltungswerken und anderen direkt zum Bahnverkehr zählenden Betrieben Mitglieder abjagen. Die Stimmung zwischen den Gewerkschaftsmitgliedern ist angespannt. Die EVG beklagt etliche Übergriffe auf ihre Mitglieder, bis hin zu einer anonym gesandten Gewehrkugel an einen ihrer Betriebsräte.

Die komplizierte Gemengelage lässt einen langen Arbeitskampf befürchten. Die GDL hat mehrfach bewiesen, dass sie dazu in der Lage ist. Die Lokführer gelten diesbezüglich als verschworene Truppe. Die Arbeitgeber wieder deuten an, sich angesichts der ohnehin schon finanziell schwierigen Lage auch eine längere Auseinandersetzung in Kauf zu nehmen. Lesen Sie hier: Bahnchef Lutz im Interview: „Man spürt, dass die Menschen raus wollen“

GDL will Streiks zeitig ankündigen

Womöglich springen Gerichte dem Unternehmen zur Seite. Wahrscheinlich wird die Bahn versuchen, Streiks als unverhältnismäßig verbieten zu lassen. Ob es gelingt, ist allerdings fraglich.

So bleibt den Kunden vor allem die Hoffnung auf einen Kompromissversuch in letzter Minute. Mögliche Streiks will die GDL zeitig ankündigen. Die Bahn wiederum bereitet einen Notverkehr vor und kündigt Kulanzlösungen für Kunden an, die durch Arbeitsniederlegungen geschädigt werden.

