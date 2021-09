Zu den Personen

Christine Lambrecht (56) ist seit 1982 Mitglied der SPD.

Sie ist seit 2019 Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.

Seit 2021 ist Lambrecht zusätzlich Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Lambrecht ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestags.

Sie ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 188, den Kreis Bergstraße in Hessen. Er liegt nord-östlich von Mannheim.

Hubertus Heil (48) trat 1988 der SPD bei.

2018 ernannte ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Auch Heil ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestags.

Heil vertritt den Wahlkreis 45 im Bundestag. Das ist der Wahlkreis Gifhorn – Peine.

Er ist in Hildesheim geboren und besuchte in Peine das Gymnasium am Silberkamp.