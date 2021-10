General Electric erhöht Jahresziele nach Gewinnsprung

Das Logo von General Electric (GE) ist in der New Yorcker Börse.

Der Siemens-Rivale General Electric (GE) hat seine Jahresziele nach einem besser als erwartet ausgefallenem dritten Quartal angehoben.

In den drei Monaten bis Ende September stieg der bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro), wie GE am Dienstag in Boston mitteilte. Damit wurden die Vorhersagen der meisten Analysten übertroffen. Die Erlöse fielen jedoch um knapp ein Prozent auf 18,4 Milliarden Dollar.

Besonders in der Luftfahrtsparte verdiente der US-Industriekonzern dank starker Geschäftszuwächse durch die Erholung der Branche von der Corona-Krise deutlich besser. Für das Gesamtjahr 2021 stellt GE nun ein Ergebnis von 1,8 bis 2,1 Dollar pro Aktie in Aussicht. Zuvor hatte die Prognose bei 1,2 bis 2,0 Dollar gelegen. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu. GE warnte allerdings vor anhaltenden Lieferkettenproblemen, die zu Komplikationen führen könnten.

