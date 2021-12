Dax reagiert positiv auf Fed-Entscheidung

Frankfurt/Main. Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen.

Der Leitindex Dax nahm wieder Fahrt auf und stieg in den ersten Handelsminuten um 1,7 Prozent auf 15.745 Zähler. An den New Yorker Börsen hatten die Beschlüsse der Fed am Vorabend ebenfalls für Gewinne gesorgt.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 1,5 Prozent auf 34.839 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,8 Prozent auf 4236 Punkte zu.

Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, Unsicherheit weicht aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, scheinen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Airbus, sie stiegen um mehr als drei Prozent. Der Flugzeugbauer hat den US-Rivalen Boeing bei einem Großauftrag in Australien ausgestochen.

Unter den Nebenwerten stiegen Aroundtown um knapp zwei Prozent. Die Citigroup hat die Aktien der Immobiliengruppe zum Kauf empfohlen. Die Papiere des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec profitierten von einem Kommentar der Bank HSBC und gewannen gut zwei Prozent.

Unter den kleineren Börsentiteln verloren Metro zwei Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben dem Großhändler die Restriktionen und Restaurantschließungen im Zuge der Pandemie deutlich zu schaffen gemacht, der Umsatz ging zurück.

