Weihnachtsmann bringt Hilfspakete in Rios Armenviertel

Fr, 24.12.2021, 11.21 Uhr

Bescherung in den Armenvierteln von Rio de Janeiro: Der Weihnachtsmann und seine Helfer haben Pakete mit Lebensmitteln in mehr als 200 Favelas in der brasilianischen Metropole verteilt.