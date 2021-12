Corona-Fälle schrecken Touristen nicht von Kreuzfahrten ab

Mo, 27.12.2021, 14.27 Uhr

Die US-Behörden überwachen die Lage auf dutzenden von Kreuzfahrtschiffen mit Corona-Infizierten an Bord. Das Risiko einer Ansteckung scheint viele Touristen allerdings nicht davon abzuhalten, an Bord zu gehen. Kreuzfahrtschiffe gehörten in den ersten Wochen der Corona-Pandemie zu den größten Infektionsherden.