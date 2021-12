Dax tritt auf der Stelle - Die Rally gerät ins Stocken

Frankfurt/Main. Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag nachgelassen. In den ersten Handelsminuten trat der Leitindex Dax mit 15.837 Punkten quasi auf der Stelle. Zuvor war der Dax in vier Sitzungen um fast vier Prozent gestiegen.

Am Vortag war der Dax auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert. Aus Sicht von Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners muss sich aber erst noch zeigen, ob diese Rally auch nachhaltig ist. Denn im eher dünnen Handel zwischen den Jahren reichten schon wenige Käufer, um den Markt zu bewegen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag am Morgen mit 0,2 Prozent im Plus bei 35.134 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit 4288 Punkten unverändert zum Vortagesschluss.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-521825/2