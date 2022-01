Dax überwindet 16 000-Punkte-Marke

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch an seine Vortagsgewinne angeknüpft und zum Handelsstart die Marke von 16.000 Punkten zurückerobert.

Gestützt wird der deutsche Leitindex von starken Vorgaben aus Übersee: Der viel beachtete Wall-Street-Index Dow Jones Industrial war am Vorabend fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. In Asien legten die wichtigsten Börsen an diesem Morgen ebenfalls zu.

Der Dax stieg um 0,63 Prozent auf 16.042,55 Punkte, der MDax gewann 1,02 Prozent auf 35.002,07 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,70 Prozent auf 4311,62 Punkte.

