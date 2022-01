Dax startet stabil

Frankfurt/Main. Nach einem wechselhaften Vortag ist der Dax am Donnerstag robust in den Handel gestartet. Der Leitindex legte im frühen Handel 0,21 Prozent zu auf 15.842,23 Punkte und hob sich damit positiv von den US-Börsen ab, die am Vorabend erneut abgerutscht waren.

Der MDax stieg in den Anfangsminuten um 0,39 Prozent auf 34.268,41 Zähler.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets folgen die Europa-Börsen mit einem positiven Start der zuvor auch schon erholten Tendenz an den Handelsplätzen in Asien. Der Experte sah dies im Zusammenhang mit geldpolitischen Maßnahmen in China, die vor allem auf den problembehafteten Immobiliensektor des Landes abzielten. Vor allem der Hongkonger Hang Seng zog deutlich an.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-779991/2