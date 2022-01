Habeck: Inflation bleibt zunächst weiter hoch

Mi, 26.01.2022, 16.28 Uhr

Im vergangenen Jahr erreichte die Inflation in Deutschland mit im Schnitt 3,1 Prozent den höchsten Stand seit 1993. Für dieses Jahr rechnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit einer weiteren Erhöhung. of German minister for Economics Robert Habeck