EU soll unabhängiger bei Mikrochips werden

Di, 08.02.2022, 13.48 Uhr

Die Europäische Union will bei Halbleitern unabhängiger von Asien werden. Die EU-Kommission strebt an, den Weltmarktanteil der EU an der Produktion von Halbleitern bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent mehr als zu verdoppeln.