Wirtschaftsweise erwarten 6,1 Prozent Inflation für 2022

Mi, 30.03.2022, 11.07 Uhr

Durch die hohen Energiepreise dürfte die Inflation in Deutschland nach Einschätzung der so genannten Wirtschaftsweisen in diesem Jahr auf 6,1 Prozent steigen. Für das kommende Jahr wird dann ein Rückgang bei der Teuerung der Verbraucherpreise auf 3,4 Prozent erwartet.