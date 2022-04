Evergreen-Containerschiff sitzt seit Wochen vor der US-Ostküste fest

Fr, 15.04.2022, 14.53 Uhr

Seit Wochen sitzt das Conteinerschif "Ever Forward" vor der US-Ostküste fest. Es gehört der Reederei Evergreen, das auch Eigentümer des Frachters "Ever Given" ist, der vor einem Jahr im Suezkanal festsaß. An der US-Ostküste befürchten Umweltschützer eine Umweltkatastrophe durch austretendes Öl.