ADAC: Autofahrer sollten jetzt dringend Benzin sparen

Für einen Liter Benzin müssen Autofahrer in Deutschland laut ADAC derzeit so viel bezahlen wie nie zuvor: Im Tagesdurchschnitt erreichte der Preis für einen Liter Super E10 zuletzt bundesweit 1,712 Euro.

Der Automobilclub ADAC ruft angesichts des Krieges in der Ukraine dazu auf, Sprit zu sparen. „Jeder gesparte Liter Treibstoff kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von Ölimporten zu reduzieren, und damit mittelbar auf die weitere Entwicklung des Krieges Einfluss nehmen“, sagte ADAC-Präsident Christian Reinicke unserer Redaktion.

Man könne auch mobil bleiben, wenn „man zum Bäcker mit dem Fahrrad anstatt mit dem SUV fährt“, führte Reinicke aus. „Für viele Kurzstrecken ergibt die Autofahrt keinen Sinn. Bei anderen Strecken kann man auch mal den ÖPNV nutzen.“

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

ADAC-Umfrage: Jeder Zweite ist bereit zu weniger Einzelfahrten

Beim Autofahren könne man mit einer sparsamen Fahrweise Sprit einsparen, riet der ADAC-Präsident: „Ich selbst versuche, ebenfalls rund 20 Prozent langsamer zu fahren. Wenn das alle 21,2 Millionen Mitglieder des ADAC so machen würden, wären es bereits gewaltige Einspareffekte.“

ADAC-Präsident Christian Reinicke Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Laut einer vom ADAC in Auftrag gegeben Umfrage sei derzeit fast jeder Zweite bereit, auf Einzelfahrten mit dem Pkw zu verzichten, um Energie zu sparen. 60 Prozent sei es demnach gelungen, mit einer sparsameren Fahrweise Energie zu sparen. Mehr zum Thema Energiesparen:Kommt jetzt Tempo 130 auf Autobahnen?

Automobilclub will Mitglieder über Einsparpotenziale informieren

Um die ADAC-Mitglieder zum Spritsparen anzuhalten, startet der Verein an diesem Mittwoch eine Kampagne mit dem Namen „Sprit sparen. Helfen. Mobil bleiben.“ Dabei sollen Autofahrer über mögliche Alternativen und Einsparpotenziale informiert werden.

Weiterlesen: Tanken – So setzt sich der Spritpreis in Deutschland zusammen

In einem offenen Brief, den der ADAC am Mittwoch an seine Mitglieder verschicken wird, rufen Reinicke und ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand dazu auf, Alternativen zum Auto zu nutzen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf abendblatt.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de