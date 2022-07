Mit gezielter Digitalisierung des Zugverkehrs will Siemens Mobility der Verkehrswende auf die Sprünge helfen. Für Passagiere soll Bahnfahren so einfach und bequem wie Autofahren werden. Das Motto lautet „Mobility as a Service“. Die deutsche Übersetzung liest sich „Mobilität als Dienstleistung“. Doch die Betonung liegt auf gutem Service. (Symbolbild)