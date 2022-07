Schmerzhafte Quallenplage am Mittelmeer

Fr, 15.07.2022, 08.23 Uhr

Sie können einen Urlaubstag am Meer so richtig verderben: Am Mittelmeer quälen immer häufiger etwa lilafarbene Feuerquallen die Badegäste. Die Berührung ihrer Tentakel ist sehr schmerzhaft.

