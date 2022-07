Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax steigt wieder über 13 000 Punkte

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt an seine Freitagsrally angeknüpft und erneut merklich zugelegt. Der Dax überwand im frühen Handel die Marke von 13.000 Punkten und gewann zuletzt 1,09 Prozent auf 13 004,64 Punkte, nachdem er am Freitag bereits um 2,8 Prozent gestiegen war.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte am Montag um 1,44 Prozent auf 25.924,76 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 1,1 Prozent nach oben.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und gesunkene mittelfristige Inflationserwartungen in der Umfrage der Universität Michigan hätten die Risikofreude der Anleger wiederbelebt, hieß es von der Commerzbank. Die Erwartungen an den Zinsschritt der US-Notenbank Ende Juli hätten sich zuletzt gemildert: Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um einen Prozentpunkt sei klar gesunken, fest gerechnet werde aber mit 0,75 Prozent.

In dieser Woche steht am Donnerstag aber erst einmal die weitere Geldpolitik der Europäer im Fokus. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank die geldpolitische Wende vollziehen und den Leitzins anheben wird.

Unter den Einzelwerten standen am Montag die Aktien von Covestro nach einem Interview von Finanzvorstand Thomas Toepfer mit einem Kursanstieg von 3,1 Prozent im Fokus. Dank der schnellen Erholung in China nach dem Lockdown werde das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal am oberen Rand der prognostizierten Spanne von 430 bis 560 Millionen Euro liegen, sagte er der «Börsen-Zeitung».

Die Titel von Alstria Office verteuerten sich um 3,8 Prozent. Die Büroimmobilien-Gesellschaft sicherte sich einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro. Der Erlös soll komplett dafür genutzt werden, um - vorbehaltlich eines entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses - eine Sonderdividende an die Aktionäre zu zahlen.

Für Bewegung sorgten zudem einige Analystenstudien. So gewannen die BASF-Papiere an der Dax-Spitze 3,6 Prozent. Zuvor hatte die Bank of America die Anteilsscheine des Chemiekonzerns von «Underperform» auf «Buy» (Kaufen) hochgestuft. Dagegen fielen die Bechtle-Aktien als MDax-Schlusslicht um 1,0 Prozent, nachdem die UBS sie von «Buy» auf «Neutral» abgestuft und das Kursziel von 64 auf 40 Euro gesenkt hatte.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-61660/4 (dpa)