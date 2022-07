Rekordhitze in Europa hat dramatische Folgen

Di, 19.07.2022, 18.23 Uhr

Die Rekordhitze in Europa hat dramatische Folgen: In Großbritannien gilt erstmals die höchste Warnstufe bei Temperaturen um die 40 Grad. In Spanien und Frankreich wüten verheerende Brände. Inzwischen erreichte die Hitzewelle auch Deutschland.

