Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax gibt leicht nach

Frankfurt/Main. Der Dax hat nach der starken Vorwoche am Montag leicht nachgegeben. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,38 Prozent auf 13.203,05 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,71 Prozent auf 26.585,557 Zähler bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,28 Prozent auf 3586,56 Punkte.

In der vergangenen Woche hatte der Dax drei Prozent gewonnen und sich damit weiter von seinem jüngsten Tief seit November 2020 bei 12.390 Punkten abgesetzt. Am US-Aktienmarkt waren dann am Freitag vor allem Technologiewerte nach Enttäuschungen aus dem Internetsektor unter Druck geraten.

