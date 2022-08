Eingeschlossen im kolumbianischen Bergbau: Minenarbeiter gerettet

Do, 18.08.2022, 18.23 Uhr

15 Stunden waren sie in der Mine "El Bosque" in der zentralkomlubianschen Provinz von Cundinamarca eingesperrt, nun hat der Alptraum ein Ende: Neun Bergleute wurden von Rettungsdiensten in in Sicherheit gebracht.

