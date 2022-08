Diana bleibt auch 25 Jahre nach ihrem Tod die "Prinzessin der Herzen"

Di, 23.08.2022, 18.24 Uhr

Die Princess of Wales starb am 31. August 1997 mit knapp 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris. Das ist nun schon ein Vierteljahrhundert her, doch immer noch bieten die Souvenirläden in Windsor mit großem Erfolg Tassen und Teedosen, Fingerhüte, Glocken, Postkarten, Silberlöffel und sogar den klassischen Schottenstoff mit dem Konterfei der ersten Frau von Thronfolger Charles an.

