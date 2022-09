Volkswagen-Chef Blume: „Wir setzen auf ein doppeltes E“

Oliver Blume hat sportliche Pläne für den VW-Konzern. Dabei will er neben E-Mobilität auf ein zweites „E“ setzen.

Teamgeist, Bodenständigkeit und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit: Das sind die Werte und Eigenschaften, mit denen der neue VW-Chef Oliver Blume den Volkswagen-Konzern in die Zukunft führen will. Der 54 Jahre alte Top-Manager mit Braunschweiger Wurzeln ist von heute an nicht nur Vorstandschef der Sportwagen-Marke Porsche, sondern des gesamten VW-Konzerns.

Blumes sportlicher Plan enthält auch E-Fuels

Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät Blume seinen sportlichen Plan für die Zukunft des Volkswagen-Konzerns: „Abgeleitet von unseren großen Baustellen habe ich einen 10-Punkte-Plan ausgearbeitet. Das sind die Bälle, die am Ende des Jahres im Tor liegen müssen.“

Besonders auf das Vorantreiben der E-Mobilität dürfte Blume sich freuen: „Elektromobilität ist die Zukunft, und ich bin ein großer Fan.“ Allerdings gehören für Blume auch E-Fuels zur Mobilitätswende – sie sind das zweite E, auf das der neue Top-Manager im Konzern setzt. Jedes Prozent synthetischer Beimischung im Kraftstoff könne laut Blume den CO2-Ausstoß von herkömmlichen Motoren senken.

Was Oliver Blume mit dem VW-Team vorhat und was er von Vergleichen mit dem amerikanischen E-Auto-Hersteller Tesla hält,lesen Sie im Interview mit dem Top-Manager.

