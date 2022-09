Gasumlage: Habeck könnte sie aufgeben - unter einer Bedingung

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betont die Notwendigkeit sinkender Gaspreise. Unternehmen und Bürger bräuchten unbedingt Entlastungen, sagte der Minister unserer Redaktion. "Die Gaspreise müssen runter, die Kosten für Wirtschaft und Haushalte müssen begrenzt werden“

Habeck betonte zudem: "Wir müssen alles daran setzen, dass wir gemeinsam die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Krise überstehen und das, was uns als Land stark gemacht hat, über die schwere Zeit retten." Es sei wichtig die Volkswirtschaft gut durch die Krise zu bringen und den sozialen Zusammenhalt zu wahren, so der Grünen-Politiker. Mehr dazu: Wirtschaftsminister Habeck: „Die Gaspreise müssen runter“

Lindner: Zweifel an Gasumlage

Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte zuvor schon Zweifel an der Gasumlage geäußert. "Wir müssen alles daran setzen, dass wir gemeinsam die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Krise überstehen und das, was uns als Land stark gemacht hat, über die schwere Zeit retten", so der FDP-Politiker zur "Bild am Sonntag".





Trotz hoher Ausgaben hält Lindner an der Schuldenbremse fest. „Eine Gaspreisbremse muss mit langfristig stabilen Staatsfinanzen verbunden werden. Die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt steht.“ (gau)

