Streik: Piloten wollen Eurowings lahmlegen - Bessere Bedingungen

Berlin Am Donnerstag wollen die Piloten "Eurowings" lahmlegen. Sie streiken nicht für mehr Geld, sondern "nur" für bessere Arbeitsbedingungen.

Am Donnerstag dürften nicht allzu viele Maschinen von Eurowings abheben: Streik beim Billigflieger.

Arbeitskampf Streik am Donnerstag bei Lufthansa-Billigflieger "Eurowings"

Die Vereinigung Cockpit hat zu einem Streik bei der Lufthansa-Tochter "Eurowings" aufgerufen, vorerst nur am Donnerstag, dann allerdings: ganztägig. Es geht nicht um Tarifverhandlungen. Die Piloten kämpfen vielmehr für bessere Arbeitsbedingungen, beispielsweise für längere Ruhepausen und kürzere Flugdienstzeiten. Seit 2015 hat es hier dem Vernehmen nach keine Anpassungen gegeben.

Hinter den Tarifpartnern liegen zehn Verhandlungsrunden, die "zu keiner nennenswerten Annäherung" geführt hätten, wie die Gewerkschaft beklagte. Der Arbeitskampf kommt nicht überraschend, nach dem die Vereinigung schon eine Urabstimmung abgehalten hatte – ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Streik bei "Eurowings": 24stündiger Arbeitskampf der Piloten

Der Arbeitskampf beim Billigflieger wird am Donnerstag von Mitternacht bis 23.59 Uhr dauern. Aufgrund des mangelnden Entgegenkommens des Managements bleibe nur die Option, den Forderungen mit einem Arbeitskampf Nachdruck zu verleihen, so die Gewerkschaft. Sie will Verbesserungen beim Manteltarifvertrag erzwingen.

Im Sommer hatten die Piloten auch bei der Lufthansa einen Tag lang gestreikt. Als sich eine zweite Streikwelle abzeichnete, kam es dann zur Einigung. Ähnlich könnte es jetzt auch bei der Tochtergesellschaft laufen.

Die Arbeitsbelastung sei erheblich gestiegen, erklärte die Gewerkschaft. Der Arbeitgeber schöpfe regelmäßig die Einsatzzeit des Personals bis zum zulässigen Maximum aus - kein akzeptabler Dauerzustand aus der Sicht der Vereinigung Cockpit.

