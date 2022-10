Pelletspreise aktuell heute: Preis für 1 Tonne Pellets (7.10.)

Berlin. Die Preise für Pellets sind klar gestiegen, genau wie die Kosten für Heizöl und Gas. So viel kostet eine Tonne Pellets am 7. Oktober.

So sparen Sie Heizkosten // IMTEST

So sparen Sie Heizkosten // IMTEST

Verbraucherinnen und Verbraucher ächzen aktuell unter den hohen Preisen für Energie. Gas und Heizöl sind durch den russischen Krieg gegen die Ukraine teuer geworden, die Inflation erreicht von Monat zu Monat neue Höchstwerte. Gerade jetzt zu Beginn der Heizperiode stellen sich vor allem private Haushalte die Frage, wie sie im Herbst und Winter möglichst günstig heizen können. Auf der Suche nach Alternativen stößt man rasch auf Holzpellets. Aber auch dieser Energieträger ist längst nicht mehr so günstig wie noch vor einigen Monaten.

Alle Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise sowie Prognosen finden Sie hier.

Pelletspreise heute: Wie viel eine Tonne am aktuell (7. Oktober) kostet

Im Gegensatz zu Gas, das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen, werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucherinnen und Verbraucher lohnt es sich daher, die Preise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in unserer Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets in Polen kaufen: Wichtige Infos für Verbraucher zu Erfahrungen und Preisen.

Die Pelletspreise sind in Deutschland von Donnerstag auf Freitag gefallen – um mehr als einen Euro. Aktuell müssen Verbraucher am 7. Oktober 745,07 Euro pro Tonne bezahlen. Auf den Gesamtpreis wirken sich diese Schwankungen allerdings kaum aus. Wer derzeit noch ein günstiges Angebot sucht, sollte mithilfe von Online-Tools die Pelletspreise wohnortnah vergleichen – oft kann man so noch den ein oder anderen Cent pro Tonne sparen. Wirklich bedeutende Unterschiede beim Pelletpreis zeigen sich aber im langfristigen Vergleich – ein Überblick:

Vor einem Monat lag der Preis für eine Tonne Pellets bei 795,14 Euro.

Vor sechs Monaten betrugen die Pelletspreise pro Tonne noch 353,36 Euro.

Im Oktober 2020 konnte man eine Tonne Pellets für 225,42 Euro kaufen.

Pelletspreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Auswirkungen auf die Pelletspreise hat nicht nur, wann man kauft, sondern auch wo. Je nach Bundesland und Region gibt es zum Teil deutliche Unterschiede. Diese liegen unter anderem daran, wie viel Holz in der Region verarbeitet wird und wie viele Reste dabei anfallen. Die Preise in unserer Tabelle basieren auf den Angaben von "energienutzer.de" (Stand, September 2022)

Region Bundesländer Pelletspreise pro Tonne im September Nord/Ost Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 794,00 Euro Mitte Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 771,79 Euro Süd Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 741,26 Euro

Am teuersten sind Pellets damit im Moment in Norddeutschland, vergleichsweise günstig kann man im Süden heizen. Trotz der regionalen Unterschiede sind die Pelletpreise deutlich niedriger als die Kosten für Gas oder Öl. Im Gegenzug dazu ist aber die Anschaffung einer Pelletheizung teurer – im Vergleich zu Gas- und Öl-Heizungen kostet sie rund doppelt so viel. Auch sollte man bedenken, dass eine Pelletheizung schlecht für Klima, Wald und Gesundheit sein kann und somit nicht zwingend die klimafreundliche Alternative zur Öl- oder Gasheizung ist.

Der Artikel "Pelletspreise heute (7.10.): Aktueller Preis für eine Tonne" erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de