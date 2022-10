Niedersachsens Handwerk fordert frühere Gaspreisbremse

Die für März angekündigte Gaspreisbremse kommt für manche Handwerksbetriebe viel zu spät, monierte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, Tobias Roeder. Zwar tue sich nun endlich was, doch auch „die geplante Einmalzahlung reicht für eine spürbare Entlastung energieintensiver Gewerke nicht aus“, so Roeder.

Die Gaspreisbremse müsse früher greifen, um eine Entlastungslücke zu vermeiden. Die Kammer-Vertretung fordert zudem, dass Härtefallhilfen und Zuschussprogramme schnellstmöglich auch für energieintensive Handwerksbetriebe geöffnet würden.

Stahlbranche fordert nun auch Strompreisbremse

Die energieintensive Stahlindustrie reagierte hingegen positiv auf den Vorschlag der von der Bundesregierung eingesetzten Experten-Kommission. „Die Gaspreise ab 2023 auch für die Industrie für einen Basisverbrauch zu begrenzen, ist für die Unternehmen ein wichtiger Baustein“, sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Die Preisbremse soll für die Industrie zum 1. Januar in Kraft treten und 70 Prozent des Verbrauchs von 2021 subventionieren, so dass die Industriekunden 7 Cent pro Kilowattstunde zahlen sollen. Dazu kommen unter anderem noch Abgaben, Umlagen und Steuern, so dass am Ende wie bei den privaten Haushalten ein Endkundenpreis von zwölf Cent erreicht werden soll. Der Lobbyverband fordert, dass die Maßnahmen nun schnell politisch umgesetzt werden müssten. Außerdem forderte Kerkhoff die Einführung einer Strompreisbremse.

Die Salzgitter AG erklärte auf Anfrage, den Einsatz von Erdgas in den vergangenen Monaten deutlich gesenkt zu haben. Angaben zu bisher entstandenen Energie-Mehrkosten machte der Konzern nicht.

