Wer sind die besten Ausbildungsbetriebe der Region BS-WOB?

Immer mehr offene Ausbildungsstellen treffen auf immer weniger Bewerber. Deswegen interessiert das Braunschweiger Ausbildungs-Magazin „Raketenstart.mag“ und das Marktforschungsunternehmen „Trendence“ – beide gehören wie diese Zeitung zur Funke Mediengruppe – die Antworten auf Fragen wie folgende: Gibt es Branchen und Berufe, die Schüler und Schülerinnen besonders anziehen? Welche Unternehmen hat die junge Generation auf dem Schirm und wem eilt ein guter Ruf voraus? Kurzum: Wer sind die attraktivsten Ausbildungsbetriebe zwischen Harz und Heide?

Ziel: Erstes Ausbildungsranking der Region

„Raketenstart“ und „Trendence“ freuen sich auf eine rege Beteiligung von Schülern, Azubis, Studierenden und Berufstätigen bei der Umfrage. Mit ihrer Hilfe wollen sie das erste Ausbildungsranking für die Region 38 und den Südharz aufstellen.

Ausgangspunkt für die rund fünf Minuten dauernde Befragung sind die Unternehmen mit dem höchsten Umsatz und den meisten Mitarbeitenden in der Region – sie bleibt aber offen für neue Impulse und Ausbildungsbetriebe, die es zwar nicht bei den genannten Kriterien, dafür aber bei der Popularität auf die vorderen Plätze schaffen. Denn darum geht es – belastbar und intersubjektiv nachvollziehbar herauszufinden, welche Ausbildungsbetriebe in unserer Region am attraktivsten sind.

Motivationshilfe: Gutscheine

Als kleine Motivationshilfe werden unter den Teilnehmenden attraktive Preise verlost – zum Beispiel Gutscheine von Ikea, Rossmann und Rewe.

Über diesen Link geht’s zur Umfrage: bit.ly/top-ausbilder

