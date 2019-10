"Polarstern" findet Eisscholle für Drift durch die Arktis

Bremerhaven. Kurz vor Einbruch der Polarnacht hat das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" eine geeignete Eisscholle für seine einjährige Expedition durch die zentrale Arktis gefunden.

An dieser etwa 2,5 mal 3,5 Kilometer großen Scholle lasse sich der Eisbrecher im Rahmen der Arktis-Expedition MOSAiC festfrieren, teilte das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung mit. Ein Jahr lang soll die "Polarstern" mit dem Meereis durch die zentrale Arktis driften.

Die ersten Wissenschaftler hätten schon am 29. September auf die Scholle übergesetzt, um dort mit dem Aufbau eines Forschungscamps zu beginnen. In der Region kommt die Sonne ab Freitag (4.10.) nicht mehr über den Horizont, es beginnt die Polarnacht. 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 17 Ländern sollen schichtweise an Bord arbeiten, um das Klimasystem in der Zentralarktis zu erforschen.