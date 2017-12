Wolfenbüttel Unbekannte Täter gelangten nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr, in ein Vereinsheim in der Straße Am Brückenbach. Zuvor hatten sie eine Nebeneingangstür aufgebrochen. Von dort aus gelangten der oder die Täter laut Polizei in einen Geräteschuppen. Aus dem Schuppen wurden drei Motorheckenscheren der Marke Stihl entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 700 Euro angegeben.

Hinweise: Tel: (0 53 31) 933-0.