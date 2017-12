Unfallfahrer flüchtet

Wolfenbüttel Vermutlich beim Ein- oder Ausparken, so die Polizei, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto einen auf dem Parkplatz des Landkreises Wolfenbüttel, Harztorwall, geparkten weißen VW Golf an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Unfallzeit: zwischen Freitag, 22. Dezember, 13 Uhr, und Samstag, 23. Dezember, 11.30 Uhr.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.