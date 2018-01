Ein Waschbär greift im Braunschweiger Zoo nach der Kamera. In Wolfenbüttel kletterte ein Tier in die Gartenlaube (Symbolfoto). Foto: Jochen Lübke/dpa

Wolfenbüttel In Wolfenbüttel wurde am Neujahrstag einen Einbruch gemeldet. Die Polizei begab sich sofort auf Spurensuche.

Ein versuchter Einbruch ist der Polizei nach eigenen Angaben am Neujahrstag gemeldet worden. Der sollte sich in eine Gartenlaube an der Leipziger Straße ereignet haben.

Die Spurensuche ergab jedoch, dass es sich bei dem Täter wohl um einen Waschbären gehandelt haben dürfte, heißt es im Pressebericht. Dieser habe vermutlich in der Silvesternacht Zuflucht vor dem Feuerwerk gesucht und hierbei das Dach der Laube beschädigt.