EFB bietet neuen Kursus zum Filzen an

Wolfenbüttel Zum Start ins neue Jahr beginnen auch wieder die Kurse der evangelischen Familien-Bildungsstätte am Montag, 8. Januar. Neu ist der Wochenend-Workshop „Filzen – ganz easy“ für Erwachsene. In dem Kursus am Samstag, 20. Januar, wird von 10 bis 16 Uhr das Nassfilzen mit Schafwolle und heißer...