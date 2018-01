Großeinsatz in Wolfenbüttel: Mutmaßlicher Autodieb ist flüchtig

Ein Großaufgebot an Polizei hat am Mittwochabend in Adersheim und Umgebung nach einem Täter gesucht, der zuvor versucht hatte, Autos zu klauen. Der Täter ist noch flüchtig. Foto: Arno Burgi/dpa

Wolfenbüttel Das Mobile Einsatzkommando (MEK) der Polizei Braunschweig hat am Mittwochabend in Adersheim und Umgebung nach der Person gesucht. Bislang ohne Erfolg.

Zu einem Großeinsatz des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) der Polizei Braunschweig kam es am späten Mittwochabend in Adersheim in Wolfenbüttel. Mehrere Personen haben versucht, ein Auto zu stehlen. Die Polizei ist darauf aufmerksam geworden und wollte drei Personen vorläufig festnehmen. Einem mutmaßlichen Täter gelang jedoch die Flucht. Mit einem Großaufgebot an Polizei und Hubschrauber wurde der Täter gesucht - bislang ohne Erfolg. Mehrere Straßen waren in Adersheim und Umgebung gesperrt.

