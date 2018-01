So klingen historische Instrumente

Studenten der Hochschule für Musik in Bremen sind am Mittwoch nach Wolfenbüttel gekommen, um für Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) und der Henriette-Breymann-Gesamtschule Workshops in klassischer Musik anzubieten. Es ging um Instrumente, Hofkapellen und um den Wolfenbütteler Komponisten...