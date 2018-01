Feuerwehr räumt in Wolfenbüttel Sturm "Friederike" noch hinterher

Der Sturm "Friederike" war ein kurzer Gast: Am Donnerstag fegte er über unsere Region hinweg. Doch die Wolfenbütteler Feuerwehr beschäftigt er zur Zeit noch immer. So räumen die Einsatzkräfte noch auf.

"Im Stadtgebiet melden Anwohner noch Gefahren durch herabfallende Dachziegeln", teilt Feuerwehrsprecher Tobias Stein mit. "An der Wullenweberstrasse zum Beispiel sind mehrere Dächer betroffen". Die Feuerwehr Wolfenbüttel ist mit Drehleiter und Löschgruppenfahrzeug vor Ort und beseitigt die Gefahr. "Wir bitten daher weiterhin um Vorsicht im Freien mit einem Blick in Bäume und Dächer", so Stein.