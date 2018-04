Zahl der Kellereinbrüche in Wolfenbüttel steigt massiv

Es dauert oft nur wenige Sekunden, dann ist das Schloss an der Tür geknackt und die Einbrecher sind im Haus. In Wolfenbüttel schlägt sich dieser Trend nun auch in Zahlen nieder. Im Vergleich zum Vorjahr hat es im Stadtgebiet 87 Kellereinbrüche mehr gegeben als im Vorjahr – insgesamt waren es 123. ...