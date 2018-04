Wolfenbüttel Nach Aufhebeln einer Terrassentür sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Mittelweg in Cremlingen eingebrochen. Der Tatzeitraum lag nach Polizeiangaben am Sonntag zwischen 15 und 22 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist noch offen.

