Wolfenbüttel Eine 69-Jährige ist am Dienstag beim Einkauf in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Ein bislang unbekannter Täter hat der Rentnerin laut Polizei zwischen 11.30 und 12.30 Uhr aus der geschlossenen Umhängetasche die Geldbörse gestohlen. In der befanden sich Bargeld und persönliche Papiere. Schaden: rund 50 Euro.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.