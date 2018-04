20-Jährige touchiert beim Ausparken zwei PKW

Wolfenbüttel Eine Zeugin hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr beobachtet, wie eine Autofahrerin beim Ausparken auf der Zeughausstraße mit ihrem PKW zunächst gegen einen hinter ihr parkenden und dann gegen den vor ihr parkenden Wagen fuhr. Die Frau habe sich dann in den fließenden Verkehr eingeordnet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, so die Polizei. Die Schadenshöhe gibt sie mit zirka 750 Euro an. Anhand des Kennzeichens, das sich die Zeugin gemerkt hatte, konnte die 20-jährige Fahrerin schnell ermittelt werden.

