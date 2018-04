Situation in Kitas bleibt angespannt

Der Ausschuss Jugend und Soziales des Rates der Stadt Wolfenbüttel hat einen umfangreichen Sachstandsbericht zur Betreuungssituation in den Kindertagesstätten einstimmig zur Kenntnis genommen. Demzufolge ist die Situation in den Einrichtungen und der Tagespflege nach wie vor angespannt. Der Auslastungsgrad der bestehenden Betreuungsplätze liege bei nahezu 100 Prozent. Somit stelle es – wie in den...