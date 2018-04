Vargas-Band gastiert in Kuba-Halle

Wolfenbüttel Die Bluesband von Javier Vargas und John Jagger, der Neffe von Mick Jagger, gastieren am Mittwoch, 2. Mai, in der Kuba-Kulturhalle. Der Konzertabend beginnt um 20 Uhr. Der Stil von Javier Vargas und seiner Band erinnert einerseits an den Stevie Ray Vaughan,...