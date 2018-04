DJs legen bei Tanz in den Mai im Komm auf

Wolfenbüttel Zum Tanz in den Mai am Montag, 30. April, lädt die Eventlocation Komm ein. Bei der Ü30-Party legen die DJs Michael Möhle und Eric Badura auf. Das Restaurant ist bereits ab 18 Uhr geöffnet. Für alle anderen startet die Party ab 21 Uhr. Karten gibt es für 7 Euro nur an der Abendkasse.