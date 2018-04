Polizei bittet um Hinweise zu Schlägerei am Bahnhof Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Wolfenbüttel Am Sonntagabend soll es in Wolfenbüttel zu einer Schlägerei mit mehreren Jugendliche gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen haben am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr die Leitstelle der Polizei kontaktiert und eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Wolfenbüttel gemeldet. Hieran sollten zwischen 10 und 20 Jugendliche beteiligt gewesen sein.

Nur wenige Minuten später trafen die entsandten Polizeikräfte vor Ort keine Personengruppe mehr an. Zeugen vor Ort bestätigten den gemeldeten Sachverhalt und erklärten, dass sich die Gruppe unmittelbar vor dem Erscheinen der Polizei fluchtartig aufgelöst habe.

Sie wiesen allerdings auf einen 20 Jahre alten Passanten hin, der noch vor Ort war und sich an der Schlägerei beteiligt haben soll. Dieser soll eine korpulente Person mit südländischem Aussehen geschlagen und hierbei deren beige-grünes T-Shirt zerrissen haben. Nach Feststellung der Personalien erklärte der Tatbeteiligte, dass er das Opfer der Auseinandersetzung gewesen sei und er sich lediglich gewehrt hätte.

Nach Feststellung der Personalien wurde ihm ein mehrstündiger Platzverweis erteilt. Als er diesem nur zögerlich folgte und bereits wenige Minuten später erneut am Bahnhof erschien, wurde er in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen zu dem Vorfall dauern an. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel: (0 53 31) 93 30 zu melden.