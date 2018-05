Wolfenbütteler packen Hilfsgüter für Satu Mare

Riesiges Gewusel in der Satu-Mare-Halle der Stadtwerke: Der Freundeskreis Satu Mare hat am Samstag wieder Spenden für den nächsten Hilfstransport, der Anfang Juni in die rumänische Partnerstadt Wolfenbüttels geschickt werden soll, angenommen. Die Helfer packten die Spenden zusammen, damit sie auf den Lastkraftwagen verladen werden können. Axel Gummert und Manfred Ammon vom Freundeskreis konnten es gar...