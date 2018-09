Erster Platz für Erkerode 2

Die Gemeinde Cremlingen verwandelte sich am Wochenende in eine kleine Wettkampfbahn mit zahlreichen Stationen. Angesagt war die jährlich stattfindende Leistungsfahrt der Jugendfeuerwehren aus den Bereichen Schöppenstedt, Sickte, Asse und Cremlingen, das in diesem Jahr Ausrichter des Wettbewerbes...