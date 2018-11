Auto kippt auf der Kreisstraße 90 bei Adersheim um

Ein 29-jähriger Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei Wolfenbüttel von der Autobahnabfahrt der A 395 kommend beim Einbiegen auf die Kreisstraße das Auto der Frau übersehen. Sie war aus Adersheim kommend in Richtung Wolfenbüttel unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 40-Jährige nach rechts aus und überfuhr dabei einen Randstein. In der Folge wurde der PKW der 40-Jährigen angehoben, kippte auf die Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro, es wurde abgeschleppt.

