Große Alarmübung in Remlingen  für Feuerwehren

Zu einer groß angelegten Übung wurden die Feuerwehren der Gemeinden Remlingen, Semmenstedt, Wittmar und Sottmar am Mittwoch, 14. November, gegen 19 Uhr gerufen. Die Alarmübung fand auf dem Gelände der Firma Rematec in Remlingen statt. In einer Lagerhalle geriet hier ein Gabelstapler in Brand. Das...